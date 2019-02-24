Коман может пропустить ответный матч с «Ливерпулем» в ЛЧ из-за травмы

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман получил повреждение в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги с «Гертой» (1:0).

Коман начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле только в начале второго тайма. 22-летний француз успел отыграть девять минут, после чего был заменён на хавбека Франка Рибери.

Ранее сообщалось, что в ходе медицинского обследования у Кингсли был выявлен разрыв мышечного волокна в бедре. Как сообщает Bild, французский футболист пропустит из-за травмы две-три недели. Отмечается, что Коман может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Бавария» завершился со счётом 0:0. Ответная встреча команд состоится 13 марта в Мюнхене.