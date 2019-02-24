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Клаттенбург возобновит карьеру арбитра

Клаттенбург возобновит карьеру арбитра
Футбол / Англия

Английский арбитр Марк Клаттенбург решил возобновить карьеру. В марте текущего года 43-летний английский судья начнёт работу в матчах чемпионата Китая.

«Я по-настоящему взволнован, это новый вызов. В последние годы уровень чемпионата Китая значительно вырос. Теперь в чемпионате хотят поднять уровень судейства. С нетерпением жду начала работы», — приводит слова Клаттенбурга The Sun.

Клаттенбург обслуживал матчи английской Премьер-лиги с 2004 по 2017 год. Позже английский арбитр занимал пост главы судейского корпуса в Саудовской Аравии, однако покинул пост из-за скандала с одним из рефери. В 2016 году Клаттенбург работал на финальных встречах Кубка Англии, Лиги чемпионов и чемпионата Европы.

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