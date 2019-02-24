«Бавария» опережает «Барселону», «ПСЖ» и «Арсенал» в борьбе за Н. Пепе

Нападающим «Лилля» Николя Пепе интересуются мюнхенская «Бавария», каталонская «Барселона», «ПСЖ» и лондонский «Арсенал», сообщает Le10sport.com.

По информации издания, все четыре клуба уже начали переговоры о трансфере 23-летнего игрока. Ближе остальных к заключению сделки находится «Бавария».

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Пепе забил 16 голов и отдал 8 результативных передач в 26 матчах. Форвард занимает третье место в гонке бомбардиров чемпионата, уступая только нападающим «ПСЖ» Эдинсону Кавани (17) и Килиану Мбаппе (22).

«Лилль», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице французского первенства. 3 марта команда Кристофа Галтье на домашнем стадионе проведёт матч 27-го тура с «Дижоном».