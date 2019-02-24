Марселино: «Краснодар» не очень авторитетная команда, но «Валенсии» будет сложно

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром».



«Трудно дать оценку „Краснодару“, так как я не очень хорошо знаком с этой командой. Видел их игру с „Севильей“ на групповом этапе турнира. У „Краснодара“ есть хорошие игроки, они смогли обыграть „Байер“. „Краснодар“ — не очень авторитетная команда, однако на поле нам будет сложнее, чем может показаться на первый взгляд», — приводит слова специалиста EFE.



Первая игра «Краснодара» с «Валенсией» в 1/8 финала Лиги Европы пройдёт в Испании 7 марта. Ответная встреча состоится в России 14 марта. На стадии 1/16 финала «Краснодар» в двухраундовом противостоянии переиграл «Байер».

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