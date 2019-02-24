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Сульшер: «МЮ» не должен превратиться в клуб, который радуется попаданию в топ-4

Сульшер: «МЮ» не должен превратиться в клуб, который радуется попаданию в топ-4
Футбол / Англия

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер считает, что «красные дьяволы» должны ставить перед собой высокие цели.

«Конечно, «Ливерпуль» ощущает давление из-за того, что давно не становился чемпионом Англии. Думаю, все болельщики и игроки тоже его ощущают.

«Манчестер Юнайтед» не выигрывал Премьер-лигу уже несколько лет. Хотим это исправить. Мы не должны превратиться в команду, которая радуется попаданию в первую четвёрку.

Опаснее поставить перед собой не самую сложную задачу и выполнить её, чем попытаться достичь высокой цели, но не суметь этого сделать.

Есть много фанатов «Ливерпуля», которые считают, что каждый год будет их годом. Затем наступает октябрь, и они говорят: «Окей, в следующем году», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

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