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Де Хеа: «Манчестер Юнайтед» сделает всё возможное, чтобы обыграть «Ливерпуль»

Де Хеа: «Манчестер Юнайтед» сделает всё возможное, чтобы обыграть «Ливерпуль»
Футбол / Англия

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился ожиданиями от домашнего матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«Это самая большая игра в Англии. Очень особенный матч для болельщиков, клуба и футболистов. То, что он пройдёт на «Олд Траффорд», добавляет ещё больше значения. Мы попытаемся получить удовольствие и сделаем всё возможное, чтобы победить.

Когда я был в Испании, постоянно слышал разговоры о больших противостояниях и больших матчах. Люди любят говорить об «эль класико» или о встречах «МЮ» и «Ливерпуля». Сегодня на поле выйдут два больших клуба. Этой игрой можно будет насладиться сполна», — цитирует де Хеа Sky Sports.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере сегодня, 24 февраля. Начало встречи — в 17:05 мск.

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