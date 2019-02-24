Новая серия комикса про Головина — на «Чемпионате»

«Чемпионат» представляет новую серию комикса, главным героем которого стал прототип Александра Головина — Монегасик Алекс. В нём герой возвращается в прошлое из 2048 года, чтобы попытаться изменить ход истории и стать суперзвездой мирового футбола.

Ознакомиться с предыдущими сериями комикса можно на странице проекта в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Головин забил один гол и отдал одну результативную передачу в 17 матчах.

«Монако», набрав 22 очка, занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Сегодня, 24 февраля, монегаски проведут матч 26-го тура с «Лионом». Встреча состоится в Фонвьее на стадионе «Луи II», начало — в 23:00 мск.

Статистика игроков Лиги 1 доступна на «Чемпионате».