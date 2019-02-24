«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:05

Сегодня, 24 февраля, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 17:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу команд обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В роли ассистентов главного судьи выступят Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервным рефери на встречу назначен Андре Марринер.



«Ливерпуль» набрал 65 очков в 26 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (51) располагается на 4-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнования на данный момент является «Манчестер Сити», набравший 65 очков в 27 играх.