Гвардиола: не нужно давить на «МС», даже Фергюсон не выигрывал 4 трофея за сезон

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола попросил не давить на его команду, говоря, что в этом сезоне она может выиграть все четыре турнира, в которых участвует.

«Наша цель — следующий матч. Вспомните, как часто в Англии клуб выигрывал четыре трофея за один сезон? Так что не нужно оказывать на нас лишнее давление. Мы этого не заслуживаем.

Наследия сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» невероятно, но ему никогда не удавалось выиграть четыре турнира за одну кампанию. То же самое касается «Ливерпуля», который завоевал много титулов Лиги чемпионов.

Не нужно давить на «Сити» в феврале, ноябре или декабре, говоря, что мы можем выиграть все четыре турнира. Потом люди будут говорить, что наша команда потерпела неудачу, потому что не завоевала четыре трофея.

Это несправедливо по отношению к нам. Сейчас мы попытаемся выиграть Кубок английской лиги, а в апреле и мае посмотрим, какой будет ситуация», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.