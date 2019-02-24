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Мейтин: террористические угрозы не могут не затрагивать российский футбол

Мейтин: террористические угрозы не могут не затрагивать российский футбол
Футбол / РПЛ

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин сказал, что стадионы турнира на сегодняшний день имеют современную технику для предотвращения террористических атак.

«Возросшие террористические угрозы во всём мире не могут не затрагивать наш футбол. Эти глобальные проблемы заставили государство и собственников принять меры к оснащению стадионов современной техникой антитеррора.

Если раньше мы были оснащены в лучшем случае рамками металлодетекторов, которые не могли обнаружить взрывчатые вещества, то теперь арены оснащены современными газоанализаторами, рентгеновскими установками и другой специальной техникой», — приводит слова Мейтина сайт телеканала «360».

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