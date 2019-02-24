«Лестер» намерен предложить Роджерсу пост главного тренера

Главный тренер шотландского «Селтика» Брендан Роджерс может стать новым наставником «Лестер Сити», сообщает The Guardian.

В ближайшее время руководство «лис» планирует сделать предложение 51-летнему специалисту. «Лестер» ранее в этом сезоне уже связывался с Роджерсом, но тогда он сообщил, что не намерен покидать «Селтик» до лета.

За досрочный уход тренера английскому клубу придётся заплатить около £ 6 млн (примерно € 6,9 млн).

Напомним, сегодня, 24 февраля, «Лестер» объявил об увольнении Клода Пюэля, который возглавлял команду с октября 2017 года.

«Лестер», набрав 32 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. 26 февраля «лисы» на своём поле проведут матч 28-го тура с «Брайтон энд Хоув Альбион».