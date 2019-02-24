Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Сампдория» — «Кальяри». 24 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лестер» намерен предложить Роджерсу пост главного тренера

«Лестер» намерен предложить Роджерсу пост главного тренера
Футбол / Англия

Главный тренер шотландского «Селтика» Брендан Роджерс может стать новым наставником «Лестер Сити», сообщает The Guardian.

В ближайшее время руководство «лис» планирует сделать предложение 51-летнему специалисту. «Лестер» ранее в этом сезоне уже связывался с Роджерсом, но тогда он сообщил, что не намерен покидать «Селтик» до лета.

За досрочный уход тренера английскому клубу придётся заплатить около £ 6 млн (примерно € 6,9 млн).

Напомним, сегодня, 24 февраля, «Лестер» объявил об увольнении Клода Пюэля, который возглавлял команду с октября 2017 года.

«Лестер», набрав 32 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. 26 февраля «лисы» на своём поле проведут матч 28-го тура с «Брайтон энд Хоув Альбион».

Роджерс: попал в больницу после увольнения из «Ливерпуля»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент