«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: стали известны составы команд

Тренерские штабы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» определились с составами на матч 27-го тура английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделёф, Смоллинг, Шоу, Мактоминай, Эррера, Погба, Мата, Рашфорд, Лукаку.

Запасные: Ромеро, Бейи, Далот, Перейра, Фред, Лингард, Санчес.

«Ливерпуль»: Алисон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Фабиньо, Мане, Салах, Фирмино.

Запасные: Миньоле, Кейта, Старридж, Лаллана, Ориги, Шакири, Александер-Арнольд.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 24 февраля, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнётся в 17:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ливерпуль», набрав 65 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, «красные дьяволы» (51) — на четвёртом.