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Кейн: поражение в матче с «Бёрнли» поставило «Тоттенхэм» в тяжёлое положение

Кейн: поражение в матче с «Бёрнли» поставило «Тоттенхэм» в тяжёлое положение
Футбол / Англия

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн подвёл итоги выездного матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (1:2).

«Поражение очень разочаровывает. Сложный матч. Мы сравняли счёт, но не сумели сделать следующий шаг. Нужно было оказывать давление на соперника и вырвать победу. К сожалению, потом мы пропустили.

«Тоттенхэм» должен был выигрывать эту встречу. У нас было время для отдыха, поэтому рассчитывали, что будем свежи и сможем сделать хороший рывок перед заключительным этапом сезона. Теперь команда находится в тяжёлом положении», — приводит слова Кейна пресс-служба «шпор».

«Тоттенхэм», набрав 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре команда Маурисио Почеттино на выезде встретится с «Челси». Встреча состоится 27 февраля.

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