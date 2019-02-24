«Валенсия» — первая команда в истории Примеры с 15 ничьими после 25 туров

«Валенсия» не смогла обыграть «Леганес» в матче 25-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась вничью со счётом 1:1.

Для «Валенсии» эта ничья стала уже 15-й в первых 25 турах нынешнего сезона чемпионата Испании. Как сообщает Opta Sport, команда Марселино Гарсии Тораля стала первой в истории, показавшей такой результат.

«Валенсия», набрав 33 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры. В игре 26-го тура «летучие мыши» на своём поле встретятся с «Атлетиком» из Бильбао. Матч состоится в Валенсии на стадионе «Месталья» 3 марта и начнётся в 22:45 мск.

Таблицу лучших бомбардиров испанского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».