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Дель Пьеро приобрёл футбольный клуб из Лос-Анджелеса

Дель Пьеро приобрёл футбольный клуб из Лос-Анджелеса
Футбол / Прочие турниры

Известный итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро стал владельцем американского клуба LA10 FC, который базируется в Лос-Анджелесе. Об этом экс-форвард «Ювентуса» и сборной Италии сообщил на своём официальном сайте.

«Для меня футбол всегда связан с чистой страстью. Я всегда хотел иметь небольшую команду, чтобы окунуться в свою страсть. В итоге, в конце прошлого лета я стал владельцем команды в партнёрстве с компанией Edge Americas, соучредителем которой я являюсь со своим деловым партнером Джеффри Уэйленом.

Этот проект сразу покорил меня. Сегодня я впервые публично рассказываю об этом. Команда называется LA10FC, наши цвета — белый, чёрный и серый.

В первом сезоне мы стали победителем нашего дивизиона, добились повышения в UPSL — третью американскую лигу, завершив сезон без поражений.

Первый успех в качестве владельца клуба принёс новые эмоции, которые мне очень понравились. Они вернули меня в то время, когда футбол был просто игрой.

Итак, теперь вы будете болеть за нас?" — говорится в заявлении Дель Пьеро.

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