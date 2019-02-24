«Генк» интересуется голкипером «Спартака-2»

Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Спартака-2» Данила Ермаков может продолжить карьеру в Бельгии. Российским вратарём интересуется «Генк».

«Генк» рассматривает вариант подписания контракта с игроком и переходом в другой бельгийский клуб на правах аренды для получения игровой практики.

Помощником главного тренера «Генка» Филиппа Клемана работает Жос Дарден – бывший ассистент главного тренера «Крыльев Советов» Франка Веркотерена, при котором выступал Ермаков. В дальнейшем он играл за «Ростов», в том числе в Юношеской лиге УЕФА, а с лета 2018 года выступает за «Спартак-2». В сезоне-2018/19 провёл 3 матча в ФНЛ, 2 матча за дубль красно-белых и 2 матча в Кубке ФНЛ. Также к Ермакову проявляет интерес клуб из Польши.