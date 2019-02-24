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«ПСЖ» стал очередным претендентом на хавбека «Фиорентины» Кьезу

«ПСЖ» стал очередным претендентом на хавбека «Фиорентины» Кьезу
Футбол / Италия

«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Фиорентины» Федерико Кьезе. Об этом сообщает Goal со ссылкой на RAI Sport.

По данным источника, парижский клуб в течение некоторого времени следит за прогрессом футболиста и может приобрести его в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» оценивает Кьезу в € 60 млн. Также хавбеком интересуются «Реал», «Ювентус», «Интер», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

21-летний Кьеза является воспитанником «Фиорентины». В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отметился тремя результативными передачами. Его контракт с флорентийским клубом действителен до лета 2022 года.

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