«МЮ» — «Ливерпуль»: хозяева сделали три вынужденные замены за тайм

В первом тайме матча 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» главному тренеру хозяев Уле-Гуннару Сульшеру пришлось сделать три вынужденные замены.

На 21-й минуте Андер Эррера уступил место на поле Андреасу Перейре. Затем Джесси Лингард заменил Хуана Мату, а уже в концовке тайма сам Лингард тоже покинул поле. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» захромал после того, как не реализовал выход один на один с голкипером «Ливерпуля» Алисоном Беккером. В итоге Лингарда заменил Алексис Санчес.

Гости в течение первого тайма также лишились одного игрока. Роберто Фирмино, получивший травму, был заменён на Даниэля Старриджа.

После первого тайма счёт равный — 0:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.