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«Ростов» — «Краснодар»: Скопинцев остался в запасе гостей

«Ростов» — «Краснодар»: Скопинцев остался в запасе гостей
Футбол / РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара» на ответный четвертьфинальный матч Кубка России, который состоится сегодня, 24 февраля.

В запасе гостей остался полузащитник Дмитрий Скопинцев, который перешёл в «Краснодар» из «Ростова» несколько дней назад.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Хаджикадунич, Сигурдссон, Логашов, Чернов, Гацкан, Ерёменко, Зуев, Ионов, Шомуродов

Запасные: Абаев, Попов, Сигурдарсон, Глебов, Норманн, Зайнутдинов, Кьяртанссон, Плиев, Новосельцев, Щадин.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Каборе, Перейра, Газинский, Классон, Вандерсон, Игнатьев.

Запасные: Синицын, Скопинцев, Марков, Фьолусон, Голубев, Олссон, Стоцкий, Сулейманов.

Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, что в первом матче «Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью со счётом 2:2.

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