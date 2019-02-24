«Ростов» — «Краснодар»: Скопинцев остался в запасе гостей

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара» на ответный четвертьфинальный матч Кубка России, который состоится сегодня, 24 февраля.

В запасе гостей остался полузащитник Дмитрий Скопинцев, который перешёл в «Краснодар» из «Ростова» несколько дней назад.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Хаджикадунич, Сигурдссон, Логашов, Чернов, Гацкан, Ерёменко, Зуев, Ионов, Шомуродов



Запасные: Абаев, Попов, Сигурдарсон, Глебов, Норманн, Зайнутдинов, Кьяртанссон, Плиев, Новосельцев, Щадин.



«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Каборе, Перейра, Газинский, Классон, Вандерсон, Игнатьев.



Запасные: Синицын, Скопинцев, Марков, Фьолусон, Голубев, Олссон, Стоцкий, Сулейманов.

Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, что в первом матче «Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью со счётом 2:2.