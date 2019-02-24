Аленичев: взять Аршавина в «Енисей»? Он завершил карьеру, его время ушло

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев оценил возможность приобретения клубом нападающего Андрея Аршавина, вместе с которым он стал победителем Кубка Легенд в составе сборной России.

«Взять Аршавина в «Енисей»? Он завершил карьеру, его время ушло», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 37-летний Аршавин объявил о завершении профессиональной карьеры в конце прошлого года. Его последним клубом был казахстанский «Кайрат».

После окончания карьеры Аршавин вернулся в «Зенит» на административную должность, возглавив детский проект под названием «Сириус». По словам экс-форварда, он будет заниматься вопросами культурного просвещения молодых футболистов петербургского клуба.