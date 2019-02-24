Аленичев: надеюсь, «Спартак» покажет весной в РПЛ такой же футбол, как в Катаре

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев, ранее возглавлявший московский «Спартак», прокомментировал победу красно-белых в товарищеском турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер», который состоялся в Катаре в январе.

«Не все игры турнира в Катаре смотрел, но было видно, что «Спартак» был сильнее соперников. Мне понравилось, какие были изменения, но я понимаю, что все команды находятся под нагрузками. Как только чемпионат начнётся, думаю, «Спартак» будет показывать интересный футбол. Надеюсь, что такой же, как в Катаре. Всё-таки в чемпионате должна сохраниться интрига до самого конца», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В матче 18-го тура команда Олега Кононова сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена» 3 марта и начнётся в 19:00 мск.