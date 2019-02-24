Голы Ляказетта и Мхитаряна помогли «Арсеналу» обыграть «Саутгемптон»

Лондонский «Арсенал» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги нанёс поражение «Саутгемптону». Встреча, проходившая на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба мяча «Арсенал» забил в начале встречи. На 6-й минуте отличился Александр Ляказетт, которому ассистировал Генрих Мхитарян. А на 17-й минуте забил и сам Мхитарян.

После этой победы «Арсенал» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Саутгемптон» с 24 набранными очками остался на 18-й строчке. В следующем туре АПЛ «Арсенал» примет «Борнмут», а «Саутгемптон» встретится с «Фулхэмом».