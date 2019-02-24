Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Вальядолид» — «Бетис». 24 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Голы Ляказетта и Мхитаряна помогли «Арсеналу» обыграть «Саутгемптон»

Голы Ляказетта и Мхитаряна помогли «Арсеналу» обыграть «Саутгемптон»
Футбол / Англия

Лондонский «Арсенал» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги нанёс поражение «Саутгемптону». Встреча, проходившая на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба мяча «Арсенал» забил в начале встречи. На 6-й минуте отличился Александр Ляказетт, которому ассистировал Генрих Мхитарян. А на 17-й минуте забил и сам Мхитарян.

После этой победы «Арсенал» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Саутгемптон» с 24 набранными очками остался на 18-й строчке. В следующем туре АПЛ «Арсенал» примет «Борнмут», а «Саутгемптон» встретится с «Фулхэмом».

Англия - Премьер-лига. 27-й тур
24 февраля 2019, воскресенье. 17:05 МСК
Арсенал
Лондон
2 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 – Ляказетт – 6, 2:0 – Мхитарян – 17
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент