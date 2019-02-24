«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» не выявили победителя в матче АПЛ

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Матч оказался очень упорным и травматичным. Из-за повреждений ещё в первом тайме главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уль-Гуннар Сульшер был вынужден сделать целые три вынужденные замены: поле покинули Андер Эррера, Хуан Мата и Джесси Лингард. У «Ливерпуля» в первой половине был заменён Роберто Фирмино.

После матча «Ливерпуль», набрав 66 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (52) остался на пятом месте.

В следующем туре «Ливерпуль» дома сыграет с «Уотфордом», а «Манчестер Юнайтед» предстоит гостевая игра с «Кристал Пэлас». Оба матча пройдут 27 февраля.