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«Челси» — «Манчестер Сити»: Зинченко — в стартовом составе «горожан»

«Челси» — «Манчестер Сити»: Зинченко — в стартовом составе «горожан»
Футбол / Англия

Сегодня, 24 февраля, состоится финальный матч Кубка английской лиги. Трофей оспорят «Челси» и «Манчестер Сити». Тренерские штабы команд определились с составами на матч.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Эмерсон, Давид Луис, Рюдигер, Жоржиньо, Канте, Баркли, Азар, Виллиан, Педро.

Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Лофтус-Чик, Ковачич, Игуаин, Жиру, Хадсон-Одои.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Лапорт, Зинченко, Фернандиньо, Де Брёйне, Давид Сильва, Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг.

Запасные: Мурич, Данило, Компани, Гюндоган, Марез, Фоден, Зане.

Матч состоится сегодня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Предыдущая встреча команд, проходившая в рамках английской Премьер-лиги, завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 6:0.

Англия - Кубок лиги. Финал
24 февраля 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
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