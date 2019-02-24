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Классный гол Зиеша — в видеообзоре матча «АДО Ден Хааг» — «Аякс»

Классный гол Зиеша — в видеообзоре матча «АДО Ден Хааг» — «Аякс»
Футбол / Прочие турниры

В матче 23-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» разгромил «АДО Ден Хааг» со счётом 5:1. Встреча состоялась в Гааге на стадионе «Карл Джинс». Обслуживал матч арбитр Йерун Мансхот, которому помогали Сандер ван Рукел и Бас ван Доген.

Победу амстердамскому клубу принесли дубль Хакима Зиеша, а также голы Донни ван де Бека, Душана Тадича и Каспера Дольберга. У хозяев отличился Абденнасер Эль-Хайяти.

«Аякс», набрав 56 очков, остался на втором месте в турнирной таблице голландского национального чемпионата. Отставание амстердамцев от лидирующего ПСВ составляет два очка. «АДО Ден Хааг» (27) остался на 11-м месте.

В следующем туре «Аякс» на своём поле сыграет с «Фортуной». Матч состоится 10 марта. «АДО Ден Хааг» предстоит выездная встреча с «Гронингеном», которая пройдёт 1 марта.

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