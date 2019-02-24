Сульшер: в матче с «Ливерпулем» всё пошло не так для «Манчестер Юнайтед»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:0). Наставник «МЮ» посетовал на вынужденные замены. В первом тайме ему пришлось заменить из-за травм Андера Эрреру, Хуана Мату и Джесси Лингарда.

«Сегодня в первом тайме всё пошло не так для «Манчестер Юнайтед». У нас было четыре травмы, пришлось оставить Маркуса Рашфорда на поле, несмотря на повреждение. Тогда казалось, что нас ждёт очень тяжёлый матч.

Не помню у «Ливерпуля» ни одного шанса. Да, у соперника было преимущество по владению мячом, но Де Хеа сегодня не вступал по-настоящему в игру.

Скотт МакТоминай провёл отличный матч. Соперник очень хотел забить, а когда «Ливерпуль» снял с игры Мохамеда Салаха, стало понятно, что Люк Шоу был очень хорош», — приводит слова Сульшера BBC.