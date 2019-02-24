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ПСВ и «Фейеноорд» сыграли вничью в матче Эредивизии

ПСВ и «Фейеноорд» сыграли вничью в матче Эредивизии
Футбол / Прочие турниры

В матче 23-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ и «Фейеноорд» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Эйндховене на стадионе «Филипс». Обслуживал матч Деннис Хиглер.

На 59-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Свена ван Бэка. Несмотря на это, открыл счёт именно «Фейеноорд», на 70-й минуте отличился Николай Йоргенсен, которому ассистировал Йенс Тоорнстра. Впрочем, всего через пару минут равновесие восстановил Ирвин Лосано с передачи Коди Гакпо.

ПСВ, набрав 58 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице голландского национального чемпионата. «Фейеноорд» (43) остался на третьем месте.

В следующем туре ПСВ на выезде сыграет с «Эксельсиором». Матч состоится 2 марта. «Фейеноорд» 3 марта примет «Эммен».

Нидерланды - Эредивизия. 23-й тур
24 февраля 2019, воскресенье. 16:30 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1 : 1
Фейеноорд
Роттердам
0:1 – Йоргенсен – 70, 1:1 – Лосано – 72
Удаления: нет – ван Бэк, 59
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