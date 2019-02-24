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Гол Мораты помог «Атлетико» победить «Вильярреал» в матче Примеры

Гол Мораты помог «Атлетико» победить «Вильярреал» в матче Примеры
Футбол / Испания

В матче 25-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Обслуживал матч арбитр Альберто Ундиано Мальенко.

Счёт был открыт на 31-й минуте: отличился арендованный у «Челси» Альваро Мората, которому ассистировал Филипе Луис. В концовке встречи преимущество хозяев увеличил Сауль с передачи Диего Косты.

После матча «Атлетико», набрав 50 очков, продолжает занимать второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Отставание «матрасников» от лидирующей «Барселоны» составляет семь очков. «Вильярреал» (23) по-прежнему находится в зоне вылета, занимая 18-е место в таблице.

В следующем туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Реалом Сосьедад». Матч состоится 3 марта. «Вильярреалу» предстоит домашняя игра с «Алавесом», которая пройдёт 2 марта.

Испания - Примера. 25-й тур
24 февраля 2019, воскресенье. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
2 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 – Мората – 31, 2:0 – Сауль – 88
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