Клопп: матч «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед» получился странным

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча, проходившая на «Олд Траффорде», завершилась со счётом 0:0. Ещё в первом тайме тренерам команд из-за травм пришлось провести четыре замены. В составе «Ливерпуля» травмировался Роберто Фирмино, в составе «МЮ» — Андер Эррера, Хуан Мата и Джесси Лингард.

«Матч получился странным. Мы очень хорошо начали, но потом из-за всех этих травм потеряли ритм игры. Потеря Фирмино стала катастрофой. «МЮ» играл с абсолютно новой линией полузащиты, тремя нападающими. Но мы так и не смогли снова поймать ритм игры. Я не мог понять, что происходит с нашими ребятами.

Матч не получился зрелищным, но был интенсивным. Когда есть возможность обыграть «Манчестер Юнайтед», нужно это делать. Мы же этого не сделали. Но мы набрали очко, теперь нужно думать о следующем матче.

Мы не создавали моменты, только у «МЮ» был один хороший шанс, когда Алисон спас нас. В остальном вся опасность исходила от стандартов. Если честно, мы играли неважно», — приводит слова Клоппа BBC.