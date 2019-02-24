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Клопп — о травме Фирмино: у него что-то с лодыжкой

Клопп — о травме Фирмино: у него что-то с лодыжкой
Футбол / Англия

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о повреждении бразильского нападающего Роберто Фирмино, которое он получил в матче 27-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«К сожалению, я понятия не имею, что с ним. У него что-то с лодыжкой, это точно. Сначала Бобби сказал, что может продолжать матч, но потом показал, что у него это не получится.

Я не знаю точно, когда он вернётся в строй. Это Бобби, с ним это будет быстрее, чем с другими. Но сначала мы должны выяснить, что с ним», — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

27-летний Фирмино перешёл в «Ливерпуль» летом 2015 года из «Хоффенхайм» за € 41 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах чемпионата Англии, в которых стал автором девяти забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи.

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