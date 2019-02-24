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«Ренн» и «Марсель» не выявили победителя в матче Лиги 1

«Ренн» и «Марсель» не выявили победителя в матче Лиги 1
Футбол / Франция

В матче 26-го тура чемпионата Франции «Ренн» и «Марсель» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Ренне на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян». Обслуживал матч арбитр Микаэль Лесаж.

Счёт был открыт на 7-й минуте, отличился Бенжамен Андре, которому ассистировал Роман дель Кастильо. В начале второго тайма положение уравнял Валер Жермен.

«Ренн», набрав 37 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Марсель» (41) поднялся на пятое место.

В следующем туре «Марсель» на своём поле сыграет с «Сент-Этьеном», занимающим четвёртое место в Лиге 1. Матч состоится 3 марта. «Ренну» предстоит выездная игра с «Нимом», которая пройдёт 2 марта.

Франция - Лига 1. 26-й тур
24 февраля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Ренн
Ренн
1 : 1
Марсель
Марсель
1:0 – Андре – 7, 1:1 – Жермен – 56
Удаления: нет – Амави, 90+3
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