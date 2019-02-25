Сорокин покинет пост главы оргкомитета Евро-2020

Как стало известно «Чемпионату», в организационном комитете чемпионата Европы — 2020 в России произойдут изменения.

Пост главы оргкомитета покинет Алексей Сорокин, который сосредоточится на работе в государственной корпорации развития ВЭБ. На эту должность он перешёл после чемпионата мира — 2018. Сам Сорокин не стал подтверждать эту информацию, однако, по данным «Чемпионата», это должно случиться в относительно ближайшее время.

Наблюдательный совет оргкомитета Евро-2020 в России должна возглавить Ольга Голодец.

Пока не решён вопрос относительно менеджера, который займётся операционным управлением проекта. Предложение занять эту должность было сделано исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову, но он в данный момент занят предвыборной кампанией, поэтому оказался не готов взять на себя ответственность за организацию футбольных мероприятий.