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«Истанбул Башакшехир» разгромил «Бурсаспор», Кудряшов отыграл весь матч

«Истанбул Башакшехир» разгромил «Бурсаспор», Кудряшов отыграл весь матч
Футбол / Прочие турниры

В матче 23-го тура чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» разгромил «Бурсаспор» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим». Обслуживал матч арбитр Халис Озкахья.

Счёт на 17-й минуте открыл Моссоро, которому ассистировал Жуниор Кайсара. В конце первого тайма преимущество хозяев увеличил Эдин Вишча с передачи Арды Турана. В концовке встречи счёт до крупного довёл Демба Ба с паса Вишчи.

Российский защитник «Истанбул Башакшехир» Фёдор Кудряшов отыграл все 90 минут.

«Истанбул Башакшехир», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице турецкого национального чемпионата. «Бурсаспор» (24) остался в зоне вылета на 16-м месте.

В следующем туре «Истанбул Башакшехир» на выезде сыграет с «Йени Малатьяспором». Матч состоится 3 марта.

Турция - Суперлига. 23-й тур
24 февраля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Истанбул Башакшехир
Стамбул
3 : 0
Бурсаспор
Бурса
1:0 – Моссоро – 17, 2:0 – Вишча – 40, 3:0 – Ба – 90+1
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