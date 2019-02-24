«Истанбул Башакшехир» разгромил «Бурсаспор», Кудряшов отыграл весь матч

В матче 23-го тура чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» разгромил «Бурсаспор» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим». Обслуживал матч арбитр Халис Озкахья.

Счёт на 17-й минуте открыл Моссоро, которому ассистировал Жуниор Кайсара. В конце первого тайма преимущество хозяев увеличил Эдин Вишча с передачи Арды Турана. В концовке встречи счёт до крупного довёл Демба Ба с паса Вишчи.

Российский защитник «Истанбул Башакшехир» Фёдор Кудряшов отыграл все 90 минут.

«Истанбул Башакшехир», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице турецкого национального чемпионата. «Бурсаспор» (24) остался в зоне вылета на 16-м месте.

В следующем туре «Истанбул Башакшехир» на выезде сыграет с «Йени Малатьяспором». Матч состоится 3 марта.