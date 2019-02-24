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Дубль Милика помог «Наполи» разгромить «Парму»

Дубль Милика помог «Наполи» разгромить «Парму»
Футбол / Италия

«Наполи» в матче 25-го тура итальянской Серии А с «Наполи» одержал убедительную победу. Встреча, проходившая в Парме на стадионе «Эннио Тардини», завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

На 18-й минуте матча счёт открыл Пётр Зелиньски. Ещё до перерыва преимущество гостей удвоил Аркадиуш Милик. Форвард «Наполи» оформил дубль на 73-й минуте, а итоговый счёт установил на 82-й минуте Адам Уна.

После этой победы «Наполи» набрал 56 очков и упрочил позиции на втором месте в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет 13 баллов. «Парма» с 29 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Наполи» примет в Неаполе «Ювентус», а «Парма» в гостях сыграет с «Эмполи».

Италия - Серия А. 25-й тур
24 февраля 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Парма
Парма
0 : 4
Наполи
Неаполь
0:1 – Зелиньски – 18, 0:2 – Милик – 36, 0:3 – Милик – 73, 0:4 – Уна – 82
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