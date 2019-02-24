Бильярдный удар Мораты — в видеообзоре матча «Атлетико» — «Вильярреал»

В матче 25-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Обслуживал матч арбитр Альберто Ундиано Мальенко.

На 31-й минуте счёт открыл Альваро Мората, пробивший точно в угол ворот после передачи Филипе Луиса. Этот гол стал первым для Мораты после возвращения в Испанию. Напомним, что «Атлетико» арендовал форварда у «Челси». В концовке встречи второй гол забил Сауль Ньигес, которому ассистировал Диего Коста.

«Атлетико», набрав 50 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (23) по-прежнему находится в зоне вылета, занимая 18-е место в таблице.

В следующем туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Реалом Сосьедад». Матч состоится 3 марта. «Вильярреалу» предстоит домашняя игра с «Алавесом», которая пройдёт 2 марта.