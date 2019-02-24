Гол Хоакина помог «Бетису» обыграть «Вальядолид» в Примере

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Бетис» обыграл «Вальядолид» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья». Обслуживал матч арбитр Пабло Гонсалес Фуэнтес.

Счёт был открыт в компенсированное время первого тайма, отличился Айсса Манди, которому ассистировал Зухаир Феддаль. В концовке встречи победу гостей закрепил Хоакин Санчес.

После матча «Бетис», набрав 36 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Вальядолид» (26) по-прежнему занимает 16-е место в таблице.

В следующем туре «Бетис» на своём поле встретится с «Хетафе». Матч состоится 3 марта. «Вальядолиду» предстоит выездная встреча с «Эспаньолом», которая пройдёт 2 марта.