Сарри: между мной и Кепой возникло недопонимание. Я думал, у него судорога

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри назвал недопониманием эпизод из матча Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 пен.), в которому голкипер Кепа Аррисабалага отказался замениться.

«Это было недопонимание. Я неправильно понял проблему и осознал ситуацию только в тот момент, когда доктор прибыл на скамейку.



Это было большое недоразумение, поскольку я думал, что у вратаря были судороги и он не может участвовать в серии пенальти. Но это были не судороги, так что он был готов встать в ворота.

Почему я покинул скамейку и пошёл к подтрибунному туннелю? Мне нужно было успокоиться. Кепа понял, что я хотел заменить его из-за повреждения, но он сказал, что с ним всё в порядке. И он был прав.



Я понял всё после того, как подошёл доктор. Я поговорил с Кепой, но только чтобы прояснить всё. Теперь я понимаю ситуацию", — приводит слова Сарри ВВС.