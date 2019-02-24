Зинченко — лучший игрок матча «Челси» — «Манчестер Сити» по версии WhoScored

Авторитетный статистический сайт WhoScored назвал полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко лучшим игроком матча финала Кубка английской лиги с «Челси». Основное время встречи завершилось вничью, а по пенальти сильнее оказались футболисты «Манчестер Сити» (4:3).

Зинченко получил рейтинг 8,34. За матч он сделал 8 отборов, 3 перехвата, 3 выноса, выиграл четыре верховые дуэли, отдал 2 ключевых паса и 1 раз успешно пошёл в обводку.

Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года. В нынешнем сезоне 22-летний украинский полузащитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи.

Сайт WhoScored при составлении рейтингов учитывает ключевые показатели, включая пасы, отборы, удары по воротам, ошибки и т.д.