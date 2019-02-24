Гвардиола выиграл 25-й трофей и сравнялся с Моуринью

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выиграл 25-й трофей в карьере. Сегодня, 24 февраля, «Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги, победив в финале «Манчестер Сити». Основное время завершилось со счётом 0:0, а в серии пенальти подопечные Гвардиолы были сильнее со счётом 4:3.

Гвардиола выиграл четвёртый трофей с «Манчестер Сити». А за всю карьеру каталонец выиграл 25 трофеев.

По количеству трофеев Гвардиола сравнялся с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Португальский специалист также выигрывал 25 различных трофеев.

Третье место в списке самых титулованных специалистов среди действующих тренеров в командах пяти ведущих европейских лиг занимает Карло Анчелотти. Итальянский специалист выиграл 20 трофеев.