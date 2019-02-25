Ответ на фразу Карпина, куча-мала с Поповым. Яркие фото победы «Ростова» в Кубке

24 февраля в Ростове на стадионе «Ростов-Арена» в ответном матче четвертьфинала Кубка России «Ростов» одержал победу над «Краснодаром» со счётом 1:0 и вышел в полуфинал турнира. Обслуживал матч Владимир Москалёв. В первом матче команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Единственный гол был забит на 87-й минуте, отличился Ивелин Попов с передачи Эльдора Шомуродова.



В полуфинале ростовский клуб сыграет с победителем пары «Рубин» — «Локомотив» (первый матч — 0:1). Ответный матч 1/4 финала между казанским и московским клубами состоится 6 марта.

Последний раз «Ростов» становился обладателем Кубка России в 2014 году.

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.