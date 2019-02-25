Британский телеведущий: лично выволок бы Кепу с поля за его обнаглевшие уши

Известный британский телеведущий и журналист Пирс Морган прокомментировал эпизод, случившийся в концовке финального матча Кубка английской лиги «Челси» — «Манчестер Сити». В дополнительное время за несколько минут до окончания овертайма голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага отказался уступить своё место другому голкиперу «Челси» Вилли Кабальеро, как того требовал наставник лондонцев Маурицио Сарри. В итоге итальянский специалист в бешенстве швырнул бутылку на землю и покинул тренерскую скамейку. Вскоре Сарри вернулся. В результате «Манчестер Сити» победил по пенальти.

«Абсолютно неуважительное поведение Кепы. Но и абсолютно жалкая реакция Сарри, который сдался и позволил Кепе остаться на поле. Я бы лично выволок Кепу с поля за его маленькие упрямые и обнаглевшие уши», — написал Морган в своём «твиттере».