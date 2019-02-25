Карпин: «Ростов» вышел на неделю раньше из отпуска ради игры с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался по поводу даты проведения ответного матча 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром» (1:0).

«Насчёт даты игры 24 февраля, я уже всё сказал. Принципиально ли было играть именно в этот день? В конце января, да, принципиально. В ноябре я просил эту дату поменять, чтобы мы не играли 24 февраля. Это было в конце ноября. «Краснодар» это не поддержал, потом почему-то в январе они вдруг проснулись. Оказывается, не хотели играть 24-го.

Больше скажу, нам уже прислали бумагу, что после нескольких заседаний принято решение о проведении матча 24 февраля, началась продажа билетов, и тут «Краснодар» опять вспомнил, что они 24-го не хотят играть. Мы вышли на неделю раньше из отпуска именно под эту игру. Клуб начал продавать билеты на эту игру, на 24 число. Пришло сегодня 35-37 тыс. зрителей. То есть люди в воскресенье могут прийти. Игра изначально планировалась на пять часов, потом перенесли на семь. Потом говорят, что нужно думать о болельщиках. Выводы сами делайте», — приводит слова Карпина официальный Youtube-канал «Ростова».