Кепа: я не отказывался уйти с поля, просто пытался сказать, что я в порядке

Вратарь лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага прокомментировал эпизод, случившийся в концовке финального матча Кубка английской лиги «Челси» — «Манчестер Сити». В дополнительное время за несколько минут до окончания овертайма он отказался уступить своё место другому голкиперу «Челси» Вилли Кабальеро, как того требовал наставник лондонцев Маурицио Сарри. В итоге итальянский специалист в бешенстве швырнул бутылку на землю и покинул тренерскую скамейку. Вскоре Сарри вернулся. В результате «Манчестер Сити» победил по пенальти.

« Ни в коем случае я не собирался перечить тренеру. Мы просто не поняли друг друга. Я не отказывался уйти с поля. Я показывал тренерской скамейке, что я в порядке. Понимаю, что теперь на телевидению и в социальных сетях обсуждают этот эпизод. Но я не собирался действовать против тренера», — приводит слова Кепы Associated Press.