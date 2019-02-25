Зинченко не дали поднять трофей после победы в Кубке английской лиги

В финальном матче Кубка английской лиги «Манчестер Сити» обыграл «Челси» (0:0, пен. 4:3) и стал обладателем трофея. На церемонии награждения случился забавный эпизод. Полузащитник «горожан» Александр Зинченко был последним в очереди, чтобы поднять трофей, но стоявший перед ним Эмерик Лапорт унёс кубок с собой.

Посмотреть видео эпизода можно в «твиттере» Sky Sports Football.

По версии авторитетного статистического сайта WhoScored Зинченко был признан лучшим игроком финала. Украинец получил рейтинг 8,34. За матч он сделал 8 отборов, 3 перехвата, 3 выноса, выиграл четыре верховые дуэли, отдал 2 ключевых паса и 1 раз успешно пошёл в обводку.

Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года. В нынешнем сезоне 22-летний украинский полузащитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи.