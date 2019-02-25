Спаллетти – о пенальти в дополнительное время: это была грудь, без сомнений

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал ничейный результат в матче 25-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной», который закончился результативной ничьей (3:3). В дополнительное время в ворота «Интера» был назначен пенальти за игру рукой.

«Это была грудь, без сомнений. Здесь не нужны аргументы. Мы это отчётливо видели. Все видели повтор с боковой линии, все видели его. Это была грудь. Я не говорил с судьёй. Что он мог бы сказать мне? Что это рука, когда это, очевидно, не рука? Здесь нет «если» или «но», здесь всё понятно. Это было перед его глазами. Нет сомнений, никаких «возможно», «вероятно», «потенциально», — цитирует Спаллетти Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.