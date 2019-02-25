Селюк: практически уверен, что «Зенит» пройдёт «Вильярреал»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение, что «Зенит» сможет пройти «Вильярреал» в 1/8 финала Лиги Европы, а у «Краснодара» возникнут проблемы в противостоянии с «Валенсией».

«Я практически уверен, что „Зенит“ пройдёт „Вильярреал“, исходя из уровня игры. У «Зенита» есть все шансы. А вот что касается «Краснодара», лучше бы им было избежать встречи с испанским клубом. Но досталась «Валенсия». Забегая наперёд отмечу, что «Зенит» сделал такие приобретения, которые очень помогут в Лиге чемпионов осенью.

А вот приобретения «Краснодара» — пока не уровня Лиги чемпионов. Уверен, что «Краснодар» точно будет в тройке призёров чемпионата России, а значит, он уже через несколько месяцев сыграет в главном еврокубке. А потому по усилению этого клуба есть вопросы. Даже в 1/8 финала Лиги Европы лучше бы краснодарцам досталось загребское «Динамо», потому что с «Валенсией» будет тяжко", — цитирует Селюка «Спорт уик-энд».