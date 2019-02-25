Герасимец: пока Дзюба выходит в стартовом составе за счёт багажа прошлого сезона

Бывший форвард «Зенита» Сергей Герасимец высказал мнение об игре нападающего петербургской команды Артёма Дзюбы в февральских матчах.

«Пока что Артём выходит в стартовом составе за счёт багажа прошлого сезона. Если бы не его героические матчи за сборную и «Зенит», то пришла бы пора посадить футболиста на скамейку. По сути, на сегодняшний день Дзюба не заслуживает места в стартовом составе. Но тренер должен ещё и думать о том, какова роль игрока в коллективе. А Дзюба — лидер в раздевалке. Имеет колоссальный лимит доверия. Видно, что он пока не в форме, но выходит на поле. Однако так не может продолжаться постоянно. Поэтому Артёму нужно быстрей набирать кондиции. Думаю, что его самого не устраивает нынешняя форма и уровень готовности», — цитирует Герасимца «Спорт уик-энд».