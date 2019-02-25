Моуринью: «Манчестер Сити» — это команда, знающая всё

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил работу наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.



«Сити» – это команда, знающая всё. Они знакомы со всеми мельчайшими нюансами игры и умеют контролировать те вещи, с которыми справляются только команды с огромным опытом и умными футболистами. Они окружают судью группами по три или четыре человека, чтобы повлиять на его решение и добиться наказания для соперника. Эта команда играет в футбол так же здорово, как и использует мелкие детали в матче, которые в итоге играют важную роль», — цитирует Моуринью Goal.com со ссылкой на DAZN.



Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Накануне, 24 февраля, «горожане» завоевали Кубок английской лиги, одолев в финале «Челси» в серии пенальти. Этот трофей стал для испанского специалиста 25-м в карьере. По этому показателю он сравнялся с Моуринью.

Сарри боль. Тренер «Челси» отказался от своего стиля, но всё равно проиграл Хосеп Гвардиола второй год подряд выиграл Кубок лиги с «Манчестер Сити», а Маурицио Сарри теперь, видимо, уволят.