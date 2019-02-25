Шевченко рассказал, когда огласит решение по Ракицкому

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, когда сообщит о своём решении вызывать ли защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в национальную команду.



«Всё, что касается комментариев по игрокам, я дам в конце февраля или в начале марта. Сегодня я смотрю, просматриваю. По любому игроку сделаю заявление в начале марта. Нет, я для себя уже решение принял. Но, чтобы не повторяться по 10 раз, я оглашу его в марте», — цитирует Шевченко FootballHub.



Ранее Ракицкий был исключён из списка футболистов сборной Украины, опубликованного на официальном сайте федерации футбола страны. Ракицкий перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно. На протяжении последних 12 лет он защищал цвета «Шахтёра», а с 2009 года также вызывался в сборную Украины.

Федерация футбола Украины убрала Ракицкого из списка игроков сборной