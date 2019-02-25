Винисиус: Месси — невероятный футболист, но никто в «Реале» его не боится

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился ожиданиями от противостояния с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси в предстоящем ответном матче полуфинала Кубка Испании.



«Месси? Мы готовы ко всему. Он невероятный футболист, делающий на поле вещи, которые не смог бы сделать другой игрок, но никто из нас его не боится», — приводит слова Винисиуса AS.



Ответный матч полуфинала Кубка Испании «Реал» – «Барселона» состоится в среду, 27 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



Напомним, первая встреча команд, которая прошла на арене «Камп Ноу» в Барселоне, завершилась со счётом 1:1. Также всего через два дня после ответного матча в Кубке Испании, 2 марта, «Реал» и «Барселона» сыграют в 26-м туре Примеры.